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Ракурс
В Херсоне масштабное обесточивание из-за аварийной ситуации, фото: «Мост»

Херсон обесточен из-за аварийной ситуации — МВА

14 сен 2026, 11:55
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У Херсоні знеструмлення через аварійну ситуацію.

Про це сьогодні, 14 вересня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Через аварійну ситуацію Херсон знеструмлений. Наразі фахівці з’ясовують причину відключення подачі електроенергії, — зазначив він.

Шанько додав, що в місті працюють Пункти незламності, де можна зарядити гаджети та отримати іншу допомогу.

Источник: Ракурс


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