У Херсоні масштабне знеструмлення через аварійну ситуацію, фото: «Мост»

https://racurs.ua/ua/n216205-herson-znestrumlenyy-cherez-avariynu-sytuaciu-mva.html

Ракурс

У Херсоні знеструмлення через аварійну ситуацію.

Про це сьогодні, 14 вересня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Через аварійну ситуацію Херсон знеструмлений. Наразі фахівці з’ясовують причину відключення подачі електроенергії, — зазначив він.

Шанько додав, що в місті працюють Пункти незламності, де можна зарядити гаджети та отримати іншу допомогу.