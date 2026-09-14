Силы обороны поразили радиолокационную станцию С-400 в Сочи — Генштабhttps://racurs.ua/n216207-sily-oborony-porazili-radiolokacionnuu-stanciu-s-400-v-sochi-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 13 вересня, та в ніч на сьогодні, 14 вересня, уразили низку важливих військових об'єктів російських загарбників.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Так, ц Сочі Краснодарського краю РФ уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».
РЛС 92Н6 — багатофункціональна радіолокаційна станція. Вона забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет. У складі С-400 ця станція є одним із ключових елементів безпосереднього виконання вогневих завдань системи ППО, — розповіли у Генштабі.
Крім того:
- у районах Курська Курської області рф та міста Донецьк уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА;
- у Новогродівці Донецької області уражнно пункт управління БпЛА підрозділу.
- у Літижі, Тростенчику та Липовці Брянської області РФ уражено радіолокаційні станції противника;
- у районі аеродрому «Саки» на ТОТ Криму уражено радіосистему ближньої навігації окупантів;
- у Рохмановому, Красному Стязі та Камені Брянської області РФ уражено три ретранслятори противника.
Ступінь завданих збитків уточнюється, — зазначили у Генштабі. — Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.