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Ракурс
Сили оборони уразили РЛС у РФ, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили радіолокаційну станцію С-400 в Сочі — Генштаб

14 вер 2026, 13:15
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Сили оборони України вчора, 13 вересня, та в ніч на сьогодні, 14 вересня, уразили низку важливих військових об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Так, ц Сочі Краснодарського краю РФ уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

РЛС 92Н6 — багатофункціональна радіолокаційна станція. Вона забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет. У складі С-400 ця станція є одним із ключових елементів безпосереднього виконання вогневих завдань системи ППО, — розповіли у Генштабі.

Крім того:

  • у районах Курська Курської області рф та міста Донецьк уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА;
  • у Новогродівці Донецької області уражнно пункт управління БпЛА підрозділу.
  • у Літижі, Тростенчику та Липовці Брянської області РФ уражено радіолокаційні станції противника;
  • у районі аеродрому «Саки» на ТОТ Криму уражено радіосистему ближньої навігації окупантів;
  • у Рохмановому, Красному Стязі та Камені Брянської області РФ уражено три ретранслятори противника.

Ступінь завданих збитків уточнюється, — зазначили у Генштабі. — Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.

Джерело: Ракурс


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