Сили оборони уразили РЛС у РФ, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216207-syly-oborony-urazyly-radiolokaciynu-stanciu-s-400-v-sochi-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 13 вересня, та в ніч на сьогодні, 14 вересня, уразили низку важливих військових об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Так, ц Сочі Краснодарського краю РФ уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

РЛС 92Н6 — багатофункціональна радіолокаційна станція. Вона забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет. У складі С-400 ця станція є одним із ключових елементів безпосереднього виконання вогневих завдань системи ППО, — розповіли у Генштабі.

Крім того:

у районах Курська Курської області рф та міста Донецьк уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА;

у Новогродівці Донецької області уражнно пункт управління БпЛА підрозділу.

у Літижі, Тростенчику та Липовці Брянської області РФ уражено радіолокаційні станції противника;

у районі аеродрому «Саки» на ТОТ Криму уражено радіосистему ближньої навігації окупантів;

у Рохмановому, Красному Стязі та Камені Брянської області РФ уражено три ретранслятори противника.