В Сумской области продлили комендантский час

https://racurs.ua/n216246-komendantskiy-chas-v-sumskoy-oblasti-prodlili-ova.html

Ракурс

На Сумщині із завтрашнього дня, 16 вересня, комендантська година продовжується на одну годину і триватиме з 00.00 до 05.00.

Про це сьогодні, 15 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Відповідне рішення ухвалили спільно з військовим командуванням з урахуванням безпекової ситуації, — зазначив він.

Григоров нагадав, що на початку літа тривалість комендантської години була тимчасово скорочена до 04.00.