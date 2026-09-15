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Ракурс
В Сумской области продлили комендантский час

Комендантский час в Сумской области продлили — ОВА

15 сен 2026, 19:17
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На Сумщині із завтрашнього дня, 16 вересня, комендантська година продовжується на одну годину і триватиме з 00.00 до 05.00.

Про це сьогодні, 15 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Відповідне рішення ухвалили спільно з військовим командуванням з урахуванням безпекової ситуації, — зазначив він.

Григоров нагадав, що на початку літа тривалість комендантської години була тимчасово скорочена до 04.00.

Такі зміни тоді запровадили на визначений період на прохання аграріїв Сумщини — додаткова ранкова година була необхідна для проведення сезонних польових робіт — зазначив він. — Термін дії цього рішення завершується, тому з завтрашнього дня комендантська година повертається до режиму 00:00—05:00.

Источник: Ракурс


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