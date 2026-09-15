Комендантську годину на Сумщині продовжили — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n216246-komendantsku-godynu-na-sumschyni-prodovjyly-ova.htmlРакурс
На Сумщині із завтрашнього дня, 16 вересня, комендантська година продовжується на одну годину і триватиме з 00.00 до 05.00.
Про це сьогодні, 15 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Відповідне рішення ухвалили спільно з військовим командуванням з урахуванням безпекової ситуації, — зазначив він.
Григоров нагадав, що на початку літа тривалість комендантської години була тимчасово скорочена до 04.00.
Такі зміни тоді запровадили на визначений період на прохання аграріїв Сумщини — додаткова ранкова година була необхідна для проведення сезонних польових робіт — зазначив він. — Термін дії цього рішення завершується, тому з завтрашнього дня комендантська година повертається до режиму
00:00—05:00.