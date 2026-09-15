Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Сумщині продовжили комендантську годину, фото:

Комендантську годину на Сумщині продовжили — ОВА

15 вер 2026, 19:17
999

На Сумщині із завтрашнього дня, 16 вересня, комендантська година продовжується на одну годину і триватиме з 00.00 до 05.00.

Про це сьогодні, 15 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Відповідне рішення ухвалили спільно з військовим командуванням з урахуванням безпекової ситуації, — зазначив він.

Григоров нагадав, що на початку літа тривалість комендантської години була тимчасово скорочена до 04.00.

Такі зміни тоді запровадили на визначений період на прохання аграріїв Сумщини — додаткова ранкова година була необхідна для проведення сезонних польових робіт — зазначив він. — Термін дії цього рішення завершується, тому з завтрашнього дня комендантська година повертається до режиму 00:00—05:00.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів