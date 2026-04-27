Час дії комендантської години змінили в Сумській області.

Відтепер на вулицях обласного центру та в регіоні у вечірній час можна перебувати на годину довше. Комендантська година відтепер діятиме з 00.00 до 5.00. Відповідний наказ вже підписано. Про це керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров 27 квітня повідомив у Telegram.

За його інформацією, рішення щодо комендантської години було ухвалене на засіданні Ради оборони області разом з військовим командуванням та профільними службами. Питання скорочення комендантської години розглядали, зокрема, з урахуванням звернень від бізнесу.

Це крок з урахуванням потреб людей та підтримки економічної активності — для створення сприятливіших умов роботи бізнесу, запобігання релокації підприємств і покращення транспортного сполучення, — зазначив посадовець.

Однак тривалість комендантської години у прифронтових громадах Сумщини може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

Нагадаємо, з 1 квітня в Миколаївській області запровадили оновлений режим комендантської години та світломаскування. На більшій частині регіону комендантська година діє з 00.00 до 5.00. У цей період також встановлено спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення.