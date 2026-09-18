Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n216321-dve-kompanii-uspeshno-ispytali-perehvatchiki-reaktivnyh-shahedov-zelenskiy.html

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Володимир Зеленський, президент України, повідомив, що дві українські компанії успішно провели бойові випробування перехоплювачів, під час яких було знищено російський швидкісний «Шахед».

Про це Зеленський заявив сьогодні, 18 вересня, на установчому саміті восьми країн Карпатського регіону Carpathian 8 Summit, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми намагаємось не йти в деталі поки щодо швидких перехоплювачів проти швидких «Шахедів». Дві компанії успішно пройшли випробування — бойові випробування. Було знищено ворожий «Шахед», на достатньо високій швидкості вони («шахеди» — ред.) йшли, — зазначив Зеленський.

Це великий позитив, скажу вам чесно. Ми хочемо побачити всі випробування й подивитись формат, як це можна максимально пришвидшити і зробити масове виробництво. Ми говоримо з цими компаніями, вже підписуються контракти, — додав він.

Зеленський зауважив, що загалом 67 компаній працюють над перехопленням реактивних дронів ворога. За його словами, приклад двох зазначених компаній дає певний оптимізм у галузі розробки перехоплювачів. Водночас, зауважив він, необхідне фінансування.

За словами Зеленського, що над цим питанням триває робота:

Вчора говорили з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми з нею зустрінемося найближчим часом. Готуємо деякі пропозиції, як виходити з дефіцитів.

Нагадаємо, вчора Зеленський на своїх сторінках у соцмережах повідомляв про позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних «шахедів».

Джерело: «Укрінформ»