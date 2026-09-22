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Все российские морские беспилотники были уничтожены еще в море, фото: Wikimedia Commons
Российские морские дроны в этом сезоне не достигли ни одной цели — ВМСhttps://racurs.ua/n216373-rossiyskie-morskie-drony-v-etom-sezone-ne-dostigli-ni-odnoy-celi-vms.htmlРакурс
Російські морські безпілотники, які ворог використав у цьому сезоні, не змогли дістатися визначеної цілі — усі дрони були знищені ще в морі.
Про в ефірі національного телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє телеканал «Ми Україна».
На що націлені їхні морські дрони, зараз важко сказати, тому що жоден із них у цьому сезоні не дістався до своїх цілей. Вони були знищені в морі, — зазначив він. — Зокрема, останній раз це відбулося під час прямого боєзіткнення, коли український дрон Sargan 3000 ВМС розстріляв російський дрон в морі та втопив його.
Також Плетенчук повідомив, що росія втратила близько 30% особового та корабельного складу Чорноморського флоту. Також приблизно вдвічі скоротилися можливості російських сил застосовувати крилаті ракети «Калібр».
Наразі в Чорному морі перебувають:
- два російські надводні кораблі — носії крилатих ракет;
- два підводні човни.
Водночас, за словами Плетенчук, останнім часом підводні човни не використовують для ракетних ударів.
Для протидії українським морським дронам окупанти використовують бонові загородження, авіацію та спостережні пости.
Джерело: «Ми Україна»