Все российские морские беспилотники были уничтожены еще в море, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n216373-rossiyskie-morskie-drony-v-etom-sezone-ne-dostigli-ni-odnoy-celi-vms.html

Ракурс

Російські морські безпілотники, які ворог використав у цьому сезоні, не змогли дістатися визначеної цілі — усі дрони були знищені ще в морі.

Про в ефірі національного телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє телеканал «Ми Україна».

На що націлені їхні морські дрони, зараз важко сказати, тому що жоден із них у цьому сезоні не дістався до своїх цілей. Вони були знищені в морі, — зазначив він. — Зокрема, останній раз це відбулося під час прямого боєзіткнення, коли український дрон Sargan 3000 ВМС розстріляв російський дрон в морі та втопив його.

Також Плетенчук повідомив, що росія втратила близько 30% особового та корабельного складу Чорноморського флоту. Також приблизно вдвічі скоротилися можливості російських сил застосовувати крилаті ракети «Калібр».

Наразі в Чорному морі перебувають:

два російські надводні кораблі — носії крилатих ракет;

два підводні човни.

Водночас, за словами Плетенчук, останнім часом підводні човни не використовують для ракетних ударів.

Для протидії українським морським дронам окупанти використовують бонові загородження, авіацію та спостережні пости.

Джерело: «Ми Україна»