Последствия российских атак по Киеву, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n216406-v-kieve-dva-cheloveka-pogibli-i-25-raneny-iz-za-rossiyskih-atak-foto.html

Ракурс

У Києві наразі вже відомо про двох загиблих та 25 поранених внаслідок російських атак по місту.

Про це сьогодні, 23 вересня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Уже 25 поранених у столиці. 17 із них перебувають в лікарнях. Двоє людей загинули, — зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telgram-каналі повідомив, що Росія для атаки на Київ застосувала велику кількість дронів, значна частина яких реактивні.

Росія і далі перетворює цивільну й критичну інфраструктуру на мішені: фармацевтика, заправки, залізниця, звʼязок, торговельні центри, — наголосив Зеленський.

Були також удари по містах і громадах восьми областей, — додав він.

Прес-служба ДСНС повідомляє про такі наслідки російських ударів пор Києву: