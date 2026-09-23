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Последствия российских авиаударов по Александровке, фото: Донецкая ОВА
Россияне сбросили авиабомбы на Александровку — четверо погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n216407-rossiyane-sbrosili-aviabomby-na-aleksandrovku-chetvero-pogibshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 вересня, о 10-й ранку скинули чотири авіабомби на селище Олександрівка Донецької області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Щонайменше 4 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкового удару по Олександрівці. Серед поранених — дитина 2021 року народження, — розповів він.
Також внаслідок російської атаки:
- зруйновано багатоповерховий будинок;
- пошкоджено ще 11 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, дитячий садок, крамницю, адмінбудівлю та шість автомобілів.
За попередньою інформацією, під завалами можуть залишатися ще 8 людей, серед них двоє дітей 2024 та 2025 років народження, — зазначив він.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Ще раз закликаю всіх, хто залишається на Донеччині: не відкладайте евакуацію. Особливо якщо поруч із вами діти. Вони не повинні жити під авіабомбами й чекати наступного удару, — наголосив Філашкін.