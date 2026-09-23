Россия пытается прервать поток информации о воздушных угрозах, фото: Ajax Systems

https://racurs.ua/n216412-rossiya-udarila-po-data-centram-chtoby-prervat-uvedomleniya-o-vozdushnyh-ugrozah-sibiga.html

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Росія в ході атак, що тримали сьогодні, 23 серпня, всю ніч та ранок, націлилася на основні українські центри обробки даних, прагнучи перервати потік інформації про загрози від ракет та дронів.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Міністр наголошує, що швидкі попередження про загрози від ракет та дронів мають вирішальне значення — вони рятують життя.

Це критично важлива цивільна інфраструктура, яка забезпечує людям доступ до інформації, що рятує життя. Це не військова ціль. Вона є необхідною для забезпечення нормального функціонування повсякденного життя, — наголошує Сибіга.

Він додав, що у Києві також було вражено будівлю університету, коли студенти перебували на території кампусу.