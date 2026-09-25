Российский дрон атаковал здание Высшего совета правосудия в Киеве. Фото:

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Російський дрон пошкодив адміністративну будівлю Вищої ради правосуддя у Києві.

У Шевченківському районі столиці 25 вересня внаслідок обстрілу була пошкоджена адміністративна будівля, вибито вікна у розташованих поруч житлових будинках й пошкоджено автомобілі. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Про це голова Шевченківської районної державної адміністрації Києва Олександр Сазанович повідомив у Facebook.

Тим часом Вища рада правосуддя наголосила, що пошкоджень зазнала їхня будівля. У відомстві поінформували про тимчасове унеможливлення роботи органу.

Наразі на місці працюють рятувальники, правоохоронці та інші екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточняється.

Нагадаємо, вранці 25 вересня російський безпілотник атакував 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва. Ворожий БпЛА влучив на рівні 10−11 поверхів. Унаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик. Щонайменше семеро мешканців отримали поранення.