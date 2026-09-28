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Пожар в НАНУ, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Российские удары по зданию Национальной академии наук в Киеве (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216485-rossiyskie-udary-po-zdaniu-nacionalnoy-akademii-nauk-v-kieve-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 вересня, завдали удару по будівлі Національної академії наук у Києві, виникла пожежа.
Відповідні фото оприлюднила у своєму Telegram-каналі «Радіо Свобода».
На фото, зокрема, можна побачити, як люди через вікна рятуються із палаючої будівлі.
Також згодом відео пожежі у НАНУ опублікував у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.
Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені, — зазначив він.
Зеленський додав, що сьогодні у Києві також були атаковані фармацевтична компанія та АЗС.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив про одну загиблу внаслідок російського удару.
В історичному центрі Києва, в нежитловій будівлі, куди влучив ворожий БпЛА, одна жінка загинула. Троє людей постраждали. Їх медики госпіталізували, — зазначив він.