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Ракурс
Пожар в НАНУ, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Российские удары по зданию Национальной академии наук в Киеве (ВИДЕО)

28 сен 2026, 15:03
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Російські загарбники сьогодні, 28 вересня, завдали удару по будівлі Національної академії наук у Києві, виникла пожежа.

Відповідні фото оприлюднила у своєму Telegram-каналі «Радіо Свобода».

На фото, зокрема, можна побачити, як люди через вікна рятуються із палаючої будівлі.

Також згодом відео пожежі у НАНУ опублікував у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені, — зазначив він.

Зеленський додав, що сьогодні у Києві також були атаковані фармацевтична компанія та АЗС.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив про одну загиблу внаслідок російського удару.

В історичному центрі Києва, в нежитловій будівлі, куди влучив ворожий БпЛА, одна жінка загинула. Троє людей постраждали. Їх медики госпіталізували, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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