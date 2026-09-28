Пожар в НАНУ, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

https://racurs.ua/n216485-rossiyskie-udary-po-zdaniu-nacionalnoy-akademii-nauk-v-kieve-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 28 вересня, завдали удару по будівлі Національної академії наук у Києві, виникла пожежа.

Відповідні фото оприлюднила у своєму Telegram-каналі «Радіо Свобода».

На фото, зокрема, можна побачити, як люди через вікна рятуються із палаючої будівлі.

Також згодом відео пожежі у НАНУ опублікував у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені, — зазначив він.

Зеленський додав, що сьогодні у Києві також були атаковані фармацевтична компанія та АЗС.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив про одну загиблу внаслідок російського удару.