Последствия российских атак в Житомирской области, фото: ГСЧС

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На Житомирщині внаслідок російських атак зафіксовані пошкодження та виникли пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури, а також на території приватних підприємств у Коростенському, Житомирському та Звягельському районах.

Про це сьогодні, 30 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Також горіли чотири легкові автівки. Пожежі ліквідовані.

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що протягом минулого вечора та ночі на 30 вересня у Житомирській, Коростенській та Звягельській громадах сім об'єктів постраждали від ворожих ударів.