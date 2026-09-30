Семь объектов гражданской инфраструктуры и энергетики атаковали россияне на Житомирщине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216531-sem-obektov-grajdanskoy-infrastruktury-i-energetiki-atakovali-rossiyane-na-jitomirschine-foto.htmlРакурс
На Житомирщині внаслідок російських атак зафіксовані пошкодження та виникли пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури, а також на території приватних підприємств у Коростенському, Житомирському та Звягельському районах.
Про це сьогодні, 30 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Також горіли чотири легкові автівки. Пожежі ліквідовані.
Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що протягом минулого вечора та ночі на 30 вересня у Житомирській, Коростенській та Звягельській громадах сім об'єктів постраждали від ворожих ударів.
Як завжди, росіяни намагаються нищити об'єкти цивільної інфраструктури. Цього разу під ударом опинилися підприємства харчової, переробної промисловості та об'єкти енергетики. Внаслідок ворожої атаки також згоріли 4 автівки, — зазначив він.