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Последствия российской атаки в Киевской области 30 сентября, фото: ГСЧС
В Вышгороде в результате российской атаки погиб ребенок (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216532-v-vyshgorode-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-pogib-rebenok-foto-video.htmlРакурс
У Вишгороді на Київщині внаслідок масованої ракетної атаки РФ загинула дитина, ще троє людей травмовані.
Про це сьогодні, 30 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
У Вишгороді на місці влучання зруйнований приватний житловий будинок. Під час пошуково-рятувальних робіт під уламками конструкцій рятувальники виявили дитину 2012 року народження, — розповіли у відомстві. — Надзвичайники намагалися врятувати дитину. На жаль, врятувати її не вдалося.
Крім того, у Вишгороді:
- виникли пожежі у приватному житловому будинку та господарській будівлі;
- знищені вісім гаражів. Кількість пошкоджених і знищених автомобілів уточнюється.
Усі пожежі ліквідували.
Прес-служба Київської ОВА повідомляє, що у Вишгороді, Вишневому, Василькові та Обухові внаслідок ворожої атаки наразі спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря:
- за результатами спостережень моніторинговими постами, основний забруднювач — дрібнодисперсний пил. За тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей, чутливих до подразнень, та дітей;
- в інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.