Последствия российской атаки в Киевской области 30 сентября, фото: ГСЧС

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У Вишгороді на Київщині внаслідок масованої ракетної атаки РФ загинула дитина, ще троє людей травмовані.

Про це сьогодні, 30 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

У Вишгороді на місці влучання зруйнований приватний житловий будинок. Під час пошуково-рятувальних робіт під уламками конструкцій рятувальники виявили дитину 2012 року народження, — розповіли у відомстві. — Надзвичайники намагалися врятувати дитину. На жаль, врятувати її не вдалося.

Крім того, у Вишгороді:

виникли пожежі у приватному житловому будинку та господарській будівлі;

знищені вісім гаражів. Кількість пошкоджених і знищених автомобілів уточнюється.

Усі пожежі ліквідували.

Прес-служба Київської ОВА повідомляє, що у Вишгороді, Вишневому, Василькові та Обухові внаслідок ворожої атаки наразі спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря: