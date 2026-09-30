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Ракурс
Последствия российской атаки в Киевской области 30 сентября, фото: ГСЧС

В Вышгороде в результате российской атаки погиб ребенок (ФОТО, ВИДЕО)

30 сен 2026, 11:30
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У Вишгороді на Київщині внаслідок масованої ракетної атаки РФ загинула дитина, ще троє людей травмовані.

Про це сьогодні, 30 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

У Вишгороді на місці влучання зруйнований приватний житловий будинок. Під час пошуково-рятувальних робіт під уламками конструкцій рятувальники виявили дитину 2012 року народження, — розповіли у відомстві. — Надзвичайники намагалися врятувати дитину. На жаль, врятувати її не вдалося.

Крім того, у Вишгороді:

  • виникли пожежі у приватному житловому будинку та господарській будівлі;
  • знищені вісім гаражів. Кількість пошкоджених і знищених автомобілів уточнюється.

Усі пожежі ліквідували.

Прес-служба Київської ОВА повідомляє, що у Вишгороді, Вишневому, Василькові та Обухові внаслідок ворожої атаки наразі спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря:

  • за результатами спостережень моніторинговими постами, основний забруднювач — дрібнодисперсний пил. За тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей, чутливих до подразнень, та дітей;
  • в інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.

Источник: Ракурс


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