Последствия российских ударов 30 сентября, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n216533-rossiya-snova-pereshla-k-massirovannym-udaram-po-energeticheskoy-infrastrukture-koreckiy.html

Ракурс

Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. У ніч на сьогодні, 30 вересня, ракетами та дронами атаковані енергетичні обʼєкти в Києві, області та в інших регіонах.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону, — наголосив він.

Зазначається, що внаслідок атаки є пошкодження та руйнування. Інформації щодо стану обладнання та строків відновлення наразі е немає.

Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення, — наголосив прем'єр.

Окрім енергетики, ворог також знову бив по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці.

Загалом від учорашнього вечора під ударом перебували 11 регіонів країни.

Наразі відомо про 14 постраждалих по країні.