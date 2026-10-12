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Ракурс
Россия не придерживается энергетического перемирия, фото: ДТЭК

Россия нарушила энергетическое перемирие сразу же после его объявления — Сибига

12 окт 2026, 11:44
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні засідання очільників МЗС країн Євросоюзу у Люксембурзі обговорив ситуацію в енергетиці з своїм німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

Він підтвердив готовність України до повноцінного енергетичного перемир’я, проте наголосив, що ключовою умовою залишається повне припинення атак з боку РФ. Проте Росія вже порушила оголошене перемир’я ударом по харківській ТЕЦ. Про це йдеться у повідомленні Сибіги на його сторінці у соцмережі X.

Я поінформував Йоганна про удар Росії по харківській ТЕЦ-5. Росія порушила енергетичне перемир’я одразу ж після його оголошення, — наголосив Сибіга.

На російський терор слід відповідати силою, єдністю та рішучістю: додатковими пакетами військової допомоги Україні, відкриттям кластерів переговорів про вступ до ЄС та повним використанням заморожених російських активів, — додав він.

Источник: Ракурс


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