Ракурсhttps://racurs.ua/
Росія не дотримується енергетичного перемир’я, фото: ДТЕК
Росія порушила енергетичне перемир’я одразу ж після його оголошення — Сибігаhttps://racurs.ua/ua/n216750-rosiya-porushyla-energetychne-peremyr-ya-odrazu-j-pislya-yogo-ogoloshennya-sybiga.htmlРакурс
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні засідання очільників МЗС країн Євросоюзу у Люксембурзі обговорив ситуацію в енергетиці з своїм німецьким колегою Йоганном Вадефулем.
Він підтвердив готовність України до повноцінного енергетичного перемир’я, проте наголосив, що ключовою умовою залишається повне припинення атак з боку РФ. Проте Росія вже порушила оголошене перемир’я ударом по харківській ТЕЦ. Про це йдеться у повідомленні Сибіги на його сторінці у соцмережі X.
Я поінформував Йоганна про удар Росії по харківській ТЕЦ-5. Росія порушила енергетичне перемир’я одразу ж після його оголошення, — наголосив Сибіга.
На російський терор слід відповідати силою, єдністю та рішучістю: додатковими пакетами військової допомоги Україні, відкриттям кластерів переговорів про вступ до ЄС та повним використанням заморожених російських активів, — додав він.