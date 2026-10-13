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Последствия российских ударов по Запорожью 13 октября, фото: ГСЧС
Российские БпЛА ударили по складскому помещению в Запорожье (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216784-rossiyskie-bpla-udarili-po-skladskomu-pomescheniu-v-zaporoje-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники завдали ударів БпЛА по складському приміщенню в Запоріжжі та господарчій споруді в Запорізькому районі.
Про це сьогодні, 13 жовтня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
У Запоріжжі:
- постраждав чоловік;
- рятувальники ліквідували пожежу на площі 400 кв. м. Через постійну загрозу повторних атак надзвичайникам доводилося тимчасово призупиняти гасіння та відходити в укриття;
- вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч споруди.
В одному з населених пунктів Запорізького району ліквідовано загоряння господарчої споруди на площі 200 кв. м.
На місцях подій працювали всі екстрені служби.