Наслідки російських ударів по Запоріжжю 13 жовтня, фото: ДСНС

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Ракурс

Російські загарбники завдали ударів БпЛА по складському приміщенню в Запоріжжі та господарчій споруді в Запорізькому районі.

Про це сьогодні, 13 жовтня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

У Запоріжжі:

постраждав чоловік;

рятувальники ліквідували пожежу на площі 400 кв. м. Через постійну загрозу повторних атак надзвичайникам доводилося тимчасово призупиняти гасіння та відходити в укриття;

вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч споруди.

В одному з населених пунктів Запорізького району ліквідовано загоряння господарчої споруди на площі 200 кв. м.

На місцях подій працювали всі екстрені служби.