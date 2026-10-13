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Наслідки російських ударів по Запоріжжю 13 жовтня, фото: ДСНС

Російські БпЛА вдарили по складському приміщенню у Запоріжжі (ФОТО, ВІДЕО)

13 жов 2026, 15:36
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Російські загарбники завдали ударів БпЛА по складському приміщенню в Запоріжжі та господарчій споруді в Запорізькому районі.

Про це сьогодні, 13 жовтня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

У Запоріжжі:

  • постраждав чоловік;
  • рятувальники ліквідували пожежу на площі 400 кв. м. Через постійну загрозу повторних атак надзвичайникам доводилося тимчасово призупиняти гасіння та відходити в укриття;
  • вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч споруди.

В одному з населених пунктів Запорізького району ліквідовано загоряння господарчої споруди на площі 200 кв. м.

На місцях подій працювали всі екстрені служби.

Наслідки російських ударів по Запоріжжю 13 жовтня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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