У Рівному вже 20 постраждалих внаслідок російського удару. Фото:

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Зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Рівного.

Від удару ворожого реактивного БпЛА по корпусу закладу освіти в центрі Рівного зазнали поранень вже 20 осіб. Один із постраждалих перебуває у важкому стані, а ще троє — у стані середньої важкості. Пошкоджено другий поверх корупсу та частково фасад. Пожежу вже локалізували, на місці працюють усі відповідні служби. Про це керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив у Telegram.

Водночас заступник міського голови Рівного Артем Ганущак закликав мешканців міста, які постраждали внаслідок атаки телефонувати на гарячу лінію «1553». Також він анонсував подворовий обхід. Представники обійдуться усі квартири. Чиновник також пообіцяв замінити пошкоджені вікна.

Нагадаємо, 13 жовтня російський БпЛА влучив у корпус навчального закладу в Рівному. Внаслідок обстрілу є поранені, а будівля зазнала значних пошкоджень. На місці працюють рятувальники, поліція, СБУ та комунальні служби.