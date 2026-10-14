Россияне за сутки потеряли более 1,6 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216800-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-650-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення втратили вже близько 1 млн 557 тис. 350 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 650 осіб. Про це сьогодні, 14 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 414 танків;

25 тис. 535 бойових броньованих машин;

51 тис. 195 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 212 одиниць РСЗВ;

1 тис. 704 одиниці засобів ППО;

443 літаки;

356 гелікоптерів;

2 тис. 951 наземних робототехнічних комплексів;

563 тис. 589 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 126 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

162 тис. 789 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 828 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного та 87 авіаударів, зокрема скинув 283 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9 тис. 393 дрони-камікадзе та здійснили 2 тис. 780 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Писарівка, Кореньок, Фотовиж, Хотінь, Садки, Мала Корчаківка, Іволжанське, Юнаківка, Храпівщина та Могриця. Авіаційного удару зазнав район Василівки.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили дві артилерійські системи та два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.