Девять участников групп оповещения ТЦК осудили за похищения и пытки — ОГПhttps://racurs.ua/n216812-devyat-uchastnikov-grupp-opovescheniya-tck-osudili-za-pohischeniya-i-pytki-ogp.htmlРакурс
В Одесі дев’ятьох учасників груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП засудили за незаконне позбавлення волі та викрадення людей, а також катування.
Про це сьогодні, 14 жовтня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.
Обвинувальні вироки суд виніс у вересні-жовтні 2026 року. Серед засуджених — військовослужбовці та цивільні особи, залучені до мобілізаційних заходів, — розповіли у прокуратурі.
Зазначається, що прокурорами Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону було доведено, що:
- у квітні-травні 2026 року обвинувачені незаконно затримували чоловіків на вулицях міста, силоміць саджали їх до автомобілів і доставляли до ТЦК;
- під час затримань потерпілих били, застосовували сльозогінний газ, погрожували їм і принижували;
- також чоловіків змушували повідомляти персональні дані та інформацію про інших осіб призовного віку.
В одному з випадків потерпілому погрожували сексуальним насильством, в іншому — чоловік знепритомнів після застосування сльозогінного газу. Крім того, під час примусового перевезення одного з чоловіків засуджений забрав із його гаманця 5 200 грн, — зазначили в прокуратурі.
Усі дев’ятеро визнали вину та уклали угоди про визнання винуватості, які затвердив суд.
Покарання залежало від ролі кожного в злочинах:
- шістьом засудженим призначили реальне позбавлення волі. Найсуворіший вирок — сім років і один місяць ув’язнення;
- ще двом призначили по два роки службового обмеження з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави;
- одному — п’ять років позбавлення волі з випробуванням на два роки;
- чотирьом засудженим також заборонили на три роки обіймати посади в районних ТЦК та СП і брати участь у мобілізаційних заходах.
Дії засуджених кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 та ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу. Одного з них додатково засуджено за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу).
Судовий розгляд щодо ще двох обвинувачених триває.