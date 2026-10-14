Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Одессе осудили девять участников групп оповещения ТЦК, фото: Офис генпрокурора

Девять участников групп оповещения ТЦК осудили за похищения и пытки — ОГП

14 окт 2026, 15:34
999

В Одесі дев’ятьох учасників груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП засудили за незаконне позбавлення волі та викрадення людей, а також катування.

Про це сьогодні, 14 жовтня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Обвинувальні вироки суд виніс у вересні-жовтні 2026 року. Серед засуджених — військовослужбовці та цивільні особи, залучені до мобілізаційних заходів, — розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що прокурорами Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону було доведено, що:

  • у квітні-травні 2026 року обвинувачені незаконно затримували чоловіків на вулицях міста, силоміць саджали їх до автомобілів і доставляли до ТЦК;
  • під час затримань потерпілих били, застосовували сльозогінний газ, погрожували їм і принижували;
  • також чоловіків змушували повідомляти персональні дані та інформацію про інших осіб призовного віку.

В одному з випадків потерпілому погрожували сексуальним насильством, в іншому — чоловік знепритомнів після застосування сльозогінного газу. Крім того, під час примусового перевезення одного з чоловіків засуджений забрав із його гаманця 5 200 грн, — зазначили в прокуратурі.

Усі дев’ятеро визнали вину та уклали угоди про визнання винуватості, які затвердив суд.

Покарання залежало від ролі кожного в злочинах:

  • шістьом засудженим призначили реальне позбавлення волі. Найсуворіший вирок — сім років і один місяць ув’язнення;
  • ще двом призначили по два роки службового обмеження з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави;
  • одному — п’ять років позбавлення волі з випробуванням на два роки;
  • чотирьом засудженим також заборонили на три роки обіймати посади в районних ТЦК та СП і брати участь у мобілізаційних заходах.

Дії засуджених кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 та ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу. Одного з них додатково засуджено за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу).

Судовий розгляд щодо ще двох обвинувачених триває.

В Одесі засудили дев’ятьох учасників груп оповіщення ТЦК, фото: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров