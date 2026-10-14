В Одессе осудили девять участников групп оповещения ТЦК, фото: Офис генпрокурора

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В Одесі дев’ятьох учасників груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП засудили за незаконне позбавлення волі та викрадення людей, а також катування.

Про це сьогодні, 14 жовтня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Обвинувальні вироки суд виніс у вересні-жовтні 2026 року. Серед засуджених — військовослужбовці та цивільні особи, залучені до мобілізаційних заходів, — розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що прокурорами Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону було доведено, що:

у квітні-травні 2026 року обвинувачені незаконно затримували чоловіків на вулицях міста, силоміць саджали їх до автомобілів і доставляли до ТЦК;

під час затримань потерпілих били, застосовували сльозогінний газ, погрожували їм і принижували;

також чоловіків змушували повідомляти персональні дані та інформацію про інших осіб призовного віку.

В одному з випадків потерпілому погрожували сексуальним насильством, в іншому — чоловік знепритомнів після застосування сльозогінного газу. Крім того, під час примусового перевезення одного з чоловіків засуджений забрав із його гаманця 5 200 грн, — зазначили в прокуратурі.

Усі дев’ятеро визнали вину та уклали угоди про визнання винуватості, які затвердив суд.

Покарання залежало від ролі кожного в злочинах:

шістьом засудженим призначили реальне позбавлення волі. Найсуворіший вирок — сім років і один місяць ув’язнення;

ще двом призначили по два роки службового обмеження з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави;

одному — п’ять років позбавлення волі з випробуванням на два роки;

чотирьом засудженим також заборонили на три роки обіймати посади в районних ТЦК та СП і брати участь у мобілізаційних заходах.

Дії засуджених кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 та ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу. Одного з них додатково засуджено за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу).

Судовий розгляд щодо ще двох обвинувачених триває.