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Ракурс
Последствия российского удара в Одесской области, фото: ГСЧС

Масштабный пожар в здании супермаркета вспыхнул из-за российского удара в Одесской области (ФОТО)

15 окт 2026, 16:00
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На Одещині внаслідок російського влучання спалахнула масштабна пожежа в будівлі супермаркету.

За попередньою інформацією, постраждали чотири людини. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також пошкоджені автівки, що знаходилися поряд.

Ліквідація ускладнювалася повторними сигналами повітряної тривоги, через які вогнеборці були змушені щоразу призупиняти роботу та відходити в безпечні місця, — зазначили у ДСНС.

За інформацією одеського видання «Думська», удару було завдано по супермаркету «Таврія-В» у Маяках.

Наслідки російського удару на Одещині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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