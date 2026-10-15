Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара в Одесской области, фото: ГСЧС
Масштабный пожар в здании супермаркета вспыхнул из-за российского удара в Одесской области (ФОТО)https://racurs.ua/n216839-masshtabnyy-pojar-v-zdanii-supermarketa-vspyhnul-iz-za-rossiyskogo-udara-v-odesskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
На Одещині внаслідок російського влучання спалахнула масштабна пожежа в будівлі супермаркету.
За попередньою інформацією, постраждали чотири людини. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також пошкоджені автівки, що знаходилися поряд.
Ліквідація ускладнювалася повторними сигналами повітряної тривоги, через які вогнеборці були змушені щоразу призупиняти роботу та відходити в безпечні місця, — зазначили у ДСНС.
За інформацією одеського видання «Думська», удару було завдано по супермаркету «Таврія-В» у Маяках.