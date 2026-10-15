Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару на Одещині, фото: ДСНС
Масштабна пожежа в будівлі супермаркету спалахнула через російський удар на Одещині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216839-masshtabna-pojeja-v-budivli-supermarketu-spalahnula-cherez-rosiyskyy-udar-na-odeschyni-foto.htmlРакурс
На Одещині внаслідок російського влучання спалахнула масштабна пожежа в будівлі супермаркету.
За попередньою інформацією, постраждали чотири людини. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також пошкоджені автівки, що знаходилися поряд.
Ліквідація ускладнювалася повторними сигналами повітряної тривоги, через які вогнеборці були змушені щоразу призупиняти роботу та відходити в безпечні місця, — зазначили у ДСНС.
За інформацією одеського видання «Думська», удару було завдано по супермаркету «Таврія-В» у Маяках.