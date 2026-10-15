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Ракурс
Наслідки російського удару на Одещині, фото: ДСНС

Масштабна пожежа в будівлі супермаркету спалахнула через російський удар на Одещині (ФОТО)

15 жов 2026, 16:00
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На Одещині внаслідок російського влучання спалахнула масштабна пожежа в будівлі супермаркету.

За попередньою інформацією, постраждали чотири людини. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також пошкоджені автівки, що знаходилися поряд.

Ліквідація ускладнювалася повторними сигналами повітряної тривоги, через які вогнеборці були змушені щоразу призупиняти роботу та відходити в безпечні місця, — зазначили у ДСНС.

За інформацією одеського видання «Думська», удару було завдано по супермаркету «Таврія-В» у Маяках.

Наслідки російського удару на Одещині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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