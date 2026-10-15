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Последствия российского удара в Краматорске, фото: ГСЧС

Россияне атаковали памятник культурного наследия Украины в Краматорске (ФОТО)

15 окт 2026, 16:45
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У Краматорську росіяни вдарили по пам’ятці культурної спадщини України — Палаці культури і техніки Новокраматорського машинобудівного заводу (ПКіТ НКМЗ).

Про це сьогодні, 15 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомила прес-служба Краматорської міської ради.

Зазначається, що масштабну пожежу, яка виникла на площі 800 кв. м, вже ліквідували рятувальники.

Сьогодні внаслідок влучання російського FPV-дрона виникла масштабна пожежа в будинку культури. Під час гасіння пожежі ворожі дрони неодноразово намагалися завдати повторного удару, через що надзвичайникам доводилося відходити в укриття, — розповіли у міськраді.

Внаслідок цієї російської атаки ніхто не постраждав.

Наслідки російського удару у Краматорську, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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