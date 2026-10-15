Россияне продолжают массированно атаковать Украину беспилотниками, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n216846-128-udarnyh-bpla-atakovali-ukrainu-v-techenie-dnya-15-oktyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 15 жовтня (із 7.30 по 18.00), атакували Україну загалом 138 ударними БпЛА (90 із них — реактивні) «Гербера» та дронами інших типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 БпЛА (79 із них — реактивні).