Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне продолжают массированно атаковать Украину беспилотниками, инфографика: Воздушные силы
128 ударных БпЛА атаковали Украину в течение дня 15 октября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n216846-128-udarnyh-bpla-atakovali-ukrainu-v-techenie-dnya-15-oktyabrya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 15 жовтня (із 7.30 по 18.00), атакували Україну загалом 138 ударними БпЛА (90 із них — реактивні) «Гербера» та дронами інших типів.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 БпЛА (79 із них — реактивні).
Станом на 18.00 у повітряному просторі до 4 ударних безпілотників. Не ігноруйте тривогу!, — наголошують у Повітряних силах.