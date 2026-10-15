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Росіяни продовжують масовано атакувати Україну безпілотниками, інфографіка: Повітряні сили
128 ударних БпЛА атакували Україну протягом дня 15 жовтня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n216846-128-udarnyh-bpla-atakuvaly-ukrayinu-protyagom-dnya-15-jovtnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 15 жовтня (із 7.30 по 18.00), атакували Україну загалом 138 ударними БпЛА (90 із них — реактивні) «Гербера» та дронами інших типів.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 БпЛА (79 із них — реактивні).
Станом на 18.00 у повітряному просторі до 4 ударних безпілотників. Не ігноруйте тривогу!, — наголошують у Повітряних силах.