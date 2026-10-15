Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни продовжують масовано атакувати Україну безпілотниками, інфографіка: Повітряні сили

128 ударних БпЛА атакували Україну протягом дня 15 жовтня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

15 жов 2026, 19:59
999

Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 15 жовтня (із 7.30 по 18.00), атакували Україну загалом 138 ударними БпЛА (90 із них — реактивні) «Гербера» та дронами інших типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 БпЛА (79 із них — реактивні).

Станом на 18.00 у повітряному просторі до 4 ударних безпілотників. Не ігноруйте тривогу!, — наголошують у Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів