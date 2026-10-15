Сообщено о подозрении задержанному в Харьковской области российскому захватчику, фото: СБУ

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Повідомлено про підозру затриманому напередодні російському загарбнику, який 13 жовтня 2026 року він розстріляв п’ятьох беззбройних військовослужбовців Сил оборони України та одного цивільного чоловіка.

Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.

Йдеться про 36-річного громадянина рф, мешканця Санкт-Петербурга Леоніда Рижикова. Він проходив військову службу у 2-му батальйоні 1009-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії збройних сил росії та мав позивний «Юла», — розповіли у СБУ.

За даними СБУ:

фігуранта мобілізували до армії держави-агресора наприкінці липня цього року. Це відбулося після того, як він відбув вісім років тюремного ув’язнення за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та крадіжку;

після мобілізації «Юлу» відправили воювати проти України на тимчасово окуповану територію Чугуївського району Харківської області;

5−6 жовтня, перебуваючи на позиціях російсько-окупаційних військ у районі села Стариця Чугуївського району, Рижиков потрапив під обстріл з боку ЗСУ. Озброєний автоматом АК-74, він втік звідти і почав пішки рухатися у бік Харкова, ховаючись у посадках. Під час руху він пограбував покинутий приватний будинок, викравши з нього цивільний одяг;

13 жовтня біля села Михайлівка Харківського району Рижиков без жодної причини застрелив зі свого автомата 60-річного мирного місцевого мешканця, який рибалив на ставку. Після вбивства літнього чоловіка він зіштовхнув його тіло у воду;

того ж дня «Юла» проник до приватного домоволодіння у села Момотове, де тимчасово перебували п’ятеро військовослужбовців ЗСУ. На той час вони не брали участі у бойових діях, не мали при собі зброї та були одягнені у цивільний одяг, тобто були цивільними особами у розумінні Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Не маючи жодної потреби, Рижиков безжально застрелив цих людей, деякі з них просто спали;

після цього він сховав свій автомат в одному з домоволодінь дачно-садового товариства, розташованого неподалік, і, переховуючись у лісосмугах, вирушив у бік Харкова.

Російського військового затримали 14 жовтня на території Салтівського району Харкова, де він переховувався після вчинених злочинів. Також правоохоронці відшукали та вилучили знаряддя вчинення злочину — автомат Калашникова АК-74, який йому належав.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.