Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Украинские дроны уничтожили россиян, пытавшихся просочиться сквозь лесные заросли (ВИДЕО)

16 окт 2026, 14:54
999

Українські дрони знищили росіян, які намагалися просочитися через лісові хащі.

Відповідне відео сьогодні, 16 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 18-го армійського корпусу.

Чергова спроба просочитися через лісові хащі закінчилася невдачею. Влучними скидами з бомберів та ударами FPV-дронів ворожу піхоту було успішно ліквідовано. Втекти й повернутися живим не вдалося нікому, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів по російських загарбниках та наслідки влучань.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров