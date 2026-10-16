Українські дрони знищили росіян, які намагалися просочитися через лісові хащі.

Відповідне відео сьогодні, 16 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 18-го армійського корпусу.

Чергова спроба просочитися через лісові хащі закінчилася невдачею. Влучними скидами з бомберів та ударами FPV-дронів ворожу піхоту було успішно ліквідовано. Втекти й повернутися живим не вдалося нікому, — вказано в описі відео.