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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Українські дрони знищили росіян, які намагалися просочитися через лісові хащі (ВІДЕО)

16 жов 2026, 14:54
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Українські дрони знищили росіян, які намагалися просочитися через лісові хащі.

Відповідне відео сьогодні, 16 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 18-го армійського корпусу.

Чергова спроба просочитися через лісові хащі закінчилася невдачею. Влучними скидами з бомберів та ударами FPV-дронів ворожу піхоту було успішно ліквідовано. Втекти й повернутися живим не вдалося нікому, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів по російських загарбниках та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


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