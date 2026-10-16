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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Українські дрони знищили росіян, які намагалися просочитися через лісові хащі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216865-ukrayinski-drony-znyschyly-rosiyan-yaki-namagalysya-prosochytysya-cherez-lisovi-haschi-video.htmlРакурс
Українські дрони знищили росіян, які намагалися просочитися через лісові хащі.
Відповідне відео сьогодні, 16 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 18-го армійського корпусу.
Чергова спроба просочитися через лісові хащі закінчилася невдачею. Влучними скидами з бомберів та ударами FPV-дронів ворожу піхоту було успішно ліквідовано. Втекти й повернутися живим не вдалося нікому, — вказано в описі відео.
На відео показано моменти завдання ударів по російських загарбниках та наслідки влучань.