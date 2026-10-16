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Ракурс
Уражено російську РЛС «Небо-У». Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російську РЛС 100 млн доларів — Генштаб

16 жов 2026, 14:29
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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 16 жовтня, у районі населеного пункту Магри Краснодарського краю РФ уразили радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо-У».

В результаті в районі об'єкта виникла пожежа. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

«Небо-У» -це далекобійна трикоординатна РЛС метрового діапазону. Станція призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет.

Ураження таких засобів знижує спроможності противника контролювати повітряний простір і своєчасно виявляти повітряні цілі. Орієнтовна вартість станції — близько 100 млн доларів США, — наголошують у Генштабі. — Робота по ключових військових об'єктах російського агресора триває.

Джерело: Ракурс


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