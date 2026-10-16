Уражено російську РЛС «Небо-У». Інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216864-syly-oborony-urazyly-rosiysku-rls-100-mln-dolariv-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 16 жовтня, у районі населеного пункту Магри Краснодарського краю РФ уразили радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо-У».

В результаті в районі об'єкта виникла пожежа. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

«Небо-У» -це далекобійна трикоординатна РЛС метрового діапазону. Станція призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет.