Россияне утром 16 октября нанесли удар по гаражному кооперативу в Луцке, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 16 жовтня, вранці завдали удару по Луцьку, в результаті якого виникла пожежа на території гаражного кооперативу.

Виникла загроза детонації газових балонів, що там знаходилися. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Надзвичайники винесли з охопленого вогнем приміщення газові балони, запобігши їхній детонації, — розповіли у відомстві.

Через загрозу повторних ворожих ударів гасіння доводилося кілька разів призупиняти.