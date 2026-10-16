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Россияне утром 16 октября нанесли удар по гаражному кооперативу в Луцке, фото: ГСЧС
В Луцке из-за утренней атаки рашистов возникла угроза детонации газовых баллонов (ФОТО)https://racurs.ua/n216866-v-lucke-iz-za-utrenney-ataki-rashistov-voznikla-ugroza-detonacii-gazovyh-ballonov-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 16 жовтня, вранці завдали удару по Луцьку, в результаті якого виникла пожежа на території гаражного кооперативу.
Виникла загроза детонації газових балонів, що там знаходилися. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Надзвичайники винесли з охопленого вогнем приміщення газові балони, запобігши їхній детонації, — розповіли у відомстві.
Через загрозу повторних ворожих ударів гасіння доводилося кілька разів призупиняти.
Наразі пожежа локалізована, триває ліквідація наслідків атаки. Попередньо, без постраждалих, — зазначили у ДСНС.