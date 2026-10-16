Росіяни вранці 16 жовтня завдали удару по гаражному кооперативі у Луцьку, фото: ДСНС

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Російські загарбники сьогодні, 16 жовтня, вранці завдали удару по Луцьку, в результаті якого виникла пожежа на території гаражного кооперативу.

Виникла загроза детонації газових балонів, що там знаходилися. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Надзвичайники винесли з охопленого вогнем приміщення газові балони, запобігши їхній детонації, — розповіли у відомстві.

Через загрозу повторних ворожих ударів гасіння доводилося кілька разів призупиняти.