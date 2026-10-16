Силы обороны атаковали завод «Газпрома» в 2 тыс. 400 км от границы Украины. Фото:

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Сили оборони України, ймовірно, атакували газовий об'єкт у Тюменській області Росії.

У п’ятницю, 16 жовтня, У російській Югрі був атакований Сургутський завод стабілізації конденсату. Об'єкт російської компанії «Газпром» розташований у Ханти-Мансійському автономному окрузі за 2 тис. 400 км від кордону України. На підприємстві після вибухів спалахнула пожежа. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Цей завод є критично важливим для військово-промислового комплексу країни-агресора та економіки РФ. На підприємстві переробляють газовий конденсат та виробляють моторне та авіаційне паливо. Його проектна потужність досягає 12 млн т сировини на рік.

Нагадаємо, 12 та 13 жовтня у районі Кондринки Курської області Росії ЗСУ уразили ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». А РЛС армії РФ було уражено у районі населеного пункту Шкрябіне Брянської області.