Последствия российских обстрелов Ровенской области, фото: ГСЧС

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На Рівненщині внаслідок російського обстрілу поранені чотирьох людей — трьох жінок та чоловіка. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.