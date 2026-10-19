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Последствия российских обстрелов Ровенской области, фото: ГСЧС
Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Ровенской области — четверо раненых (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216892-rossiyane-udarili-po-obektu-infrastruktury-v-rovenskoy-oblasti-chetvero-ranenyh-foto-video.htmlРакурс
На Рівненщині внаслідок російського обстрілу поранені чотирьох людей — трьох жінок та чоловіка. Усіх постраждалих доправили до лікарні.
Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
На місці удару пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, є руйнування. Рятувальники ліквідували усі пожежі, — зазначили у відомстві.