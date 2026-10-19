Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Ровенской области, фото: ГСЧС

Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Ровенской области — четверо раненых (ФОТО, ВИДЕО)

19 окт 2026, 15:18
999

На Рівненщині внаслідок російського обстрілу поранені чотирьох людей — трьох жінок та чоловіка. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

На місці удару пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, є руйнування. Рятувальники ліквідували усі пожежі, — зазначили у відомстві.

Наслідки російських обстрілів Рівненщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров