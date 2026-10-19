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Наслідки російських обстрілів Рівненщини, фото: ДСНС

Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури на Рівненщині — четверо поранених (ФОТО, ВІДЕО)

19 жов 2026, 15:18
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На Рівненщині внаслідок російського обстрілу поранені чотирьох людей — трьох жінок та чоловіка. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

На місці удару пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, є руйнування. Рятувальники ліквідували усі пожежі, — зазначили у відомстві.

Наслідки російських обстрілів Рівненщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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