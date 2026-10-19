Наслідки російських обстрілів Рівненщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216892-rosiyany-vdaryly-po-obiektu-infrastruktury-na-rivnenschyni-chetvero-poranenyh-foto-video.html

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На Рівненщині внаслідок російського обстрілу поранені чотирьох людей — трьох жінок та чоловіка. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.