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Наслідки російських обстрілів Рівненщини, фото: ДСНС
Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури на Рівненщині — четверо поранених (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216892-rosiyany-vdaryly-po-obiektu-infrastruktury-na-rivnenschyni-chetvero-poranenyh-foto-video.htmlРакурс
На Рівненщині внаслідок російського обстрілу поранені чотирьох людей — трьох жінок та чоловіка. Усіх постраждалих доправили до лікарні.
Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
На місці удару пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, є руйнування. Рятувальники ліквідували усі пожежі, — зазначили у відомстві.