Два человека погибли в результате российского удара по жилому дому в Хмельницком

Российский дрон ударил по жилому дому в Хмельницком, фото: Хмельницкая ОВА

https://racurs.ua/n216903-dva-cheloveka-pogibli-v-rezultate-rossiyskogo-udara-po-jilomu-domu-v-hmelnickom.html

Ракурс

У Хмельницькому двоє жінок загинули внаслідок російського удару по житловому будинку.

Про це сьогодні, 19 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Загинули дві жінки 1926 та 1954 років народження, — зазначив він. — Кляті росіяни продовжують убивати невинних людей, руйнувати домівки та забирати життя мирних жителів.

До цього Тюрін повідомляв, що внаслідок російської атаки виникли пожежі у двох житлових будинках. Двох людей госпіталізували.

Крім того, внаслідок російських обстрілів у Шепетівському та Хмельницькому районах є перебої з електропостачанням.