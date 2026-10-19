Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российский дрон ударил по жилому дому в Хмельницком, фото: Хмельницкая ОВА

Два человека погибли в результате российского удара по жилому дому в Хмельницком

19 окт 2026, 21:53
999

У Хмельницькому двоє жінок загинули внаслідок російського удару по житловому будинку.

Про це сьогодні, 19 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Загинули дві жінки 1926 та 1954 років народження, — зазначив він. — Кляті росіяни продовжують убивати невинних людей, руйнувати домівки та забирати життя мирних жителів.

До цього Тюрін повідомляв, що внаслідок російської атаки виникли пожежі у двох житлових будинках. Двох людей госпіталізували.

Крім того, внаслідок російських обстрілів у Шепетівському та Хмельницькому районах є перебої з електропостачанням.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам, — зазначив очільник ОВА.

Російський дрон вдарив по житловому будинку у Хмельницькому, фото: Хмельницька ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров