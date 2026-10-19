Два человека погибли в результате российского удара по жилому дому в Хмельницком

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Российский дрон ударил по жилому дому в Хмельницком, фото: Хмельницкая ОВА
Два человека погибли в результате российского удара по жилому дому в Хмельницкомhttps://racurs.ua/n216903-dva-cheloveka-pogibli-v-rezultate-rossiyskogo-udara-po-jilomu-domu-v-hmelnickom.htmlРакурс
У Хмельницькому двоє жінок загинули внаслідок російського удару по житловому будинку.
Про це сьогодні, 19 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Загинули дві жінки 1926 та 1954 років народження, — зазначив він. — Кляті росіяни продовжують убивати невинних людей, руйнувати домівки та забирати життя мирних жителів.
До цього Тюрін повідомляв, що внаслідок російської атаки виникли пожежі у двох житлових будинках. Двох людей госпіталізували.
Крім того, внаслідок російських обстрілів у Шепетівському та Хмельницькому районах є перебої з електропостачанням.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам, — зазначив очільник ОВА.