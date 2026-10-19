Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російський дрон вдарив по житловому будинку у Хмельницькому, фото: Хмельницька ОВА

Двоє людей загинули внаслідок російського удару по житловому будинку у Хмельницькому

19 жов 2026, 21:53
999

У Хмельницькому двоє жінок загинули внаслідок російського удару по житловому будинку.

Про це сьогодні, 19 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Загинули дві жінки 1926 та 1954 років народження, — зазначив він. — Кляті росіяни продовжують убивати невинних людей, руйнувати домівки та забирати життя мирних жителів.

До цього Тюрін повідомляв, що внаслідок російської атаки виникли пожежі у двох житлових будинках. Двох людей госпіталізували.

Крім того, внаслідок російських обстрілів у Шепетівському та Хмельницькому районах є перебої з електропостачанням.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам, — зазначив очільник ОВА.

Російський дрон вдарив по житловому будинку у Хмельницькому, фото: Хмельницька ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів