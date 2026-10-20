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Бойцы ГУР в Сумской области в ходе спецоперации поразили 1 тыс. 100 целей и взяли в плен 29 оккупантов. Фото:

Спецоперация ГУР в Сумской области — 29 пленных, более 1 тыс. 100 пораженных целей

20 окт 2026, 19:56
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Головне управління розвідки МОУ провело успішну спецоперацію в Сумській області.

Підрозділ воєнної розвідки GROUP 10 взяв в полон 29 окупантів під час рейду. Також російські окупанти також втратили 108 вбитими та 157 — пораненими. Відповідне відео Департамент активних дій ГУР Міністерства оборони України 20 жовтня опублікував в YouTube.

Операція ГУР на Сумщині тривала в два етапи близько семи тижнів. Активно працювали 40 спецпризначенців. Бійці зачистили від ворога понад 600 га лісу та передали позиції Силам оборони України.

Також було уражено понад 1 тис. 100 цілей. Зокрема, були уражені пункти управління та запуску дронів, артилерійські системи, автомобільна техніка та інженерно-фортифікаційні споруди.

Нагадаємо, в ході спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України на окупованій Херсонщині було знищено центр підготовки операторів БпЛА 18-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії, який був розташований у населеному пункті Хорли.

Источник: Ракурс


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