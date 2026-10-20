Бійці ГУР на Сумщині в ході спецоперації уразили 1 тис. 100 цілей та взяли в полон 29 окупантів. Фото:

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Головне управління розвідки МОУ провело успішну спецоперацію в Сумській області.

Підрозділ воєнної розвідки GROUP 10 взяв в полон 29 окупантів під час рейду. Також російські окупанти також втратили 108 вбитими та 157 — пораненими. Відповідне відео Департамент активних дій ГУР Міністерства оборони України 20 жовтня опублікував в YouTube.

Операція ГУР на Сумщині тривала в два етапи близько семи тижнів. Активно працювали 40 спецпризначенців. Бійці зачистили від ворога понад 600 га лісу та передали позиції Силам оборони України.

Також було уражено понад 1 тис. 100 цілей. Зокрема, були уражені пункти управління та запуску дронів, артилерійські системи, автомобільна техніка та інженерно-фортифікаційні споруди.

Нагадаємо, в ході спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України на окупованій Херсонщині було знищено центр підготовки операторів БпЛА 18-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії, який був розташований у населеному пункті Хорли.