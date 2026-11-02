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Уничтожение русских дронов, скриншот видео
Украинские дроны уничтожили череду вражеских «ждунов» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n217174-ukrainskie-drony-unichtojili-cheredu-vrajeskih-jdunov-video.htmlРакурс
Українські безпілотники підрозділу «Меч» бригади ДПСУ «Форпост» знищили низку ворожих дронів-«ждунів».
Відповідне відео сьогодні, 2 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Зазначається, що виявити таку пастку з неба вкрай складна робота, проте лише за жовтень було знищено 73 ворожі «почекуни».
Вони годинами завмирають над стратегічними шляхами, зливаючись з ландшафтом. Усі системи вимкнені — працює лише камера, що вичікує на ціль. Щойно на горизонті з’являється техніка чи люди, ворожий «почекун» (ждун) миттєво оживає для атаки, — наголошують у ДПСУ.