Українські безпілотники підрозділу «Меч» бригади ДПСУ «Форпост» знищили низку ворожих дронів-«ждунів».

Відповідне відео сьогодні, 2 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що виявити таку пастку з неба вкрай складна робота, проте лише за жовтень було знищено 73 ворожі «почекуни».

Вони годинами завмирають над стратегічними шляхами, зливаючись з ландшафтом. Усі системи вимкнені — працює лише камера, що вичікує на ціль. Щойно на горизонті з’являється техніка чи люди, ворожий «почекун» (ждун) миттєво оживає для атаки, — наголошують у ДПСУ.