Последствия российских обстрелов Славянская, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217176-rossiyane-udarili-aviabombami-po-centru-slavyanska-pogib-chelovek-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 2 листопада, о 10.00 завдали удару двома авіабомбами ФАБ-250 по центральній частині міста Слов’янська на Донеччині.

Одна з бомб влучила у багатоповерховий будинок. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили ДСНС та начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Внаслідок атаки: