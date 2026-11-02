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Последствия российских обстрелов Славянская, фото: ГСЧС
Россияне ударили авиабомбами по центру Славянска — погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217176-rossiyane-udarili-aviabombami-po-centru-slavyanska-pogib-chelovek-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 2 листопада, о 10.00 завдали удару двома авіабомбами ФАБ-250 по центральній частині міста Слов’янська на Донеччині.
Одна з бомб влучила у багатоповерховий будинок. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили ДСНС та начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
Внаслідок атаки:
- загинула 68-річна жінка;
- ще семеро людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, іншим медична допомога надана амбулаторно;
- пошкоджено дев’ять багатоповерхових будинків, відділення нової пошти, медзаклад, магазин, автівки;
- на місцях влучань виникли дві пожежі — горів гараж, легковий автомобіль та речі. Рятувальники локалізували загоряння, однак через загрозу повторного обстрілу гасіння довелося призупинити.