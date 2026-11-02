Наслідки російського обстрілу Слов’янська, фото: ДСНС

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 2 листопада, о 10.00 завдали удару двома авіабомбами ФАБ-250 по центральній частині міста Слов’янська на Донеччині.

Одна з бомб влучила у багатоповерховий будинок. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили ДСНС та начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Внаслідок атаки: