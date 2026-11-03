Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n217189-rakety-i-289-udarnyh-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-3-noyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Росіяни в ніч на сьогодні, 3 листопада (з 18.00 02 листопада), масовано атакували Україну ракетами та безпілотниками різних типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23, протикорабельними ракетами „Циркон“ із Ростовської, Воронезької, Курської областей РФ;

59 крилатими (авіаційними) ракетами повітряного, наземного базування Х-101/Х-59/Х-69/"Іскандер-К» із Вологодської, Оренбурзької, Орловської областей РФ;

289 ударними БпЛА типу Shahed (120 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Орла, Курська, Міллерово і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського і Чауда (Крим).

Основними напрямками удару були Київщина, Харківщина, Вінниччина та Дніпропетровщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 309 цілей:

три балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23/"Циркон»;

49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/"Іскандер-К" (інформація стосовно трьох ракет уточнюється);

257 ворожих БпЛА типу Shahed (89 із них — реактивні), «Гербера» та дронів інших типів.