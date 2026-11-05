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Российские захватчики совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
Две ракеты и 128 БпЛА атаковали Украину в ночь на 5 ноября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n217240-dve-rakety-i-128-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-5-noyabrya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 листопада (з 18.00 4 листопада), атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-35 з акваторії Чорного моря та 128 ударними БпЛА типу Shahed (65 із них — реактивні), «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Міллерово і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського і Чауда (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed (48 із них — реактивні), «Гербера», дронів інших типів;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на дев’яти;
- декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.
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