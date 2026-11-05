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Ракурс
Последствия атаки российских БпЛА в Харьковской области, фото: ГСЧС

Беспилотники атаковали почтовый терминал и складское здание в Харьковской области (ФОТО)

5 ноя 2026, 11:29
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Російські БпЛА атакували поштовий термінал і складську будівлю на Харківщині, виникли пожежі.

Про це сьогодні, 5 листопада, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

  • у Пісочинській громаді внаслідок удару БпЛА загорівся поштовий термінал. Під час гасіння ворог завдав повторного удару. Рятувальники перебували в укритті й не постраждали. Пожежу ліквідували;
  • у Безлюдівській громаді російський БпЛА влучив у складську будівлю приватного підприємства. Виникла масштабна пожежа. Рятувальники та місцева пожежна команда локалізували загоряння, триває його ліквідація.

Постраждалих внаслідок цих атак немає.

Наслідки атаки російських БпЛА на Харківщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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