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Наслідки атаки російських БпЛА на Харківщині, фото: ДСНС
Безпілотники атакували поштовий термінал і складську будівлю на Харківщині (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217244-bezpilotnyky-atakuvaly-poshtovyy-terminal-i-skladsku-budivlu-na-harkivschyni-foto-video.htmlРакурс
Російські БпЛА атакували поштовий термінал і складську будівлю на Харківщині, виникли пожежі.
Про це сьогодні, 5 листопада, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що:
- у Пісочинській громаді внаслідок удару БпЛА загорівся поштовий термінал. Під час гасіння ворог завдав повторного удару. Рятувальники перебували в укритті й не постраждали. Пожежу ліквідували;
- у Безлюдівській громаді російський БпЛА влучив у складську будівлю приватного підприємства. Виникла масштабна пожежа. Рятувальники та місцева пожежна команда локалізували загоряння, триває його ліквідація.
Постраждалих внаслідок цих атак немає.